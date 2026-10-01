Вижуал Кей (Visual Kei): встреча поклонников
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
В прошлые разы на лекциях многим не хватало общения, поэтому в этот раз организаторы решили провести мит, где все смогут познакомиться с единомышленниками и пообщаться, обсудить любимые группы, поделиться впечатлениями и просто провести время в компании людей, которым близка японская культура. Формат предполагается свободный, чем займёшься — решишь с пришедшими по настроению (можно поиграть в настолки, посмотреть клипы и т.д. что душе угодно), также можно написать пожелания в комментарии. Что взять с собой: тапочки, вкусняшки к чаю (по желанию). Мерч: на месте можно будет купить оригинальные чеки и акриловые стенды в поддержку vkei групп. Деньги с них будут перечислены в Японию. Вход свободный (приветствуется любой донат). Для регистрации поставь + под постом в тг, если собираешься прийти. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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