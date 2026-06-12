На мастер-классе ты создашь свою интерьерную композицию из витражного стекла — нежные цветы и тонкие травы, собранные вручную, станут отражением твоего настроения. Сможешь использовать до 15 стеклянных деталей, а подставка из благородного ясеня уже входит в стоимость. Это не просто декор, а маленькая история, рассказанная светом и формой. Продолжительность мастер-класса: 3 часа Ближайшие даты: 14 ноября в 18:00 17 ноября в 19:00