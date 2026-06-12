Сосульки, которым можно остаться дома. Тонкие, прозрачные, с металлическим контуром — эти украшения ловят дневной свет, а вечером отражают огоньки гирлянды. На мастер-классе ты будешь создавать набор из шести игрушек из витражного стекла: для ёлки, ветки в любимой вазе или окна, которому зимой немного не хватает блеска. На встрече познакомишься с витражной пайкой и будешь работать с паяльником — постепенно оформляя каждую стеклянную деталь в аккуратную металлическую оправу. Приятная работа, в которую погружаешься с головой: следишь за линией, замечаешь фактуру стекла и время от времени поднимаешь игрушку к свету, чтобы полюбоваться. Домой унесёшь шесть своих маленьких льдинок — и, возможно, новое увлечение. Время погружения — около 4 часов.