8 ноября Gazgolder Club примет Vision — авторитетный электронный лейбл и event-организацию, основанную в Турине, Италия, в 2011 году. Сейчас Vision отправляется в мировой тур, чтобы представить свое уникальное звучание в крупнейших культурных столицах. Путешествие началось в Риме и Стамбуле (с CHKLTE из Нью-Йорка), а кульминацией станет специальный шоукейс в Москве 8 ноября, который познакомит новую, увлеченную аудиторию с неповторимым вайбом лейбла Vision. Не пропусти! MAIN: Amir Alexander (Chicago, USA) Ali Cem (instanbul, Turkey) Hipushit Sofia Rodina TERRACE: CHKLTE (New York, USA) Henry Amadi (Turin, Italy) Arthemii Cancelled Karl Chix Michael Dop Lampasova