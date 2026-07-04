Вино и музыка: «Лето по-французски»
Старая Басманная, 15Ас4
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Завершение:
от 6500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Камерный, чувственный и совсем не скучный вечер в старинной усадьбе при свечах, где французское вино флиртует с живой музыкой. Тёплый, бархатистый вокал Милы Динерштейн под аккомпанемент гитары будет естественно переплетаться с рассказами сомелье Астры Гаспарян и уносить в цветущий Париж. Это путешествие в страну, которая веками превращала удовольствие в искусство, а искусство — в часть повседневной жизни. Надевай всё самое красивое и приходи за яркими эмоциями, отличной музыкой и изысканным вином.
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