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Винный ужин

Simach
Тверской бульвар, 13с1

Начало:

Завершение:

12000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Этна — дышащий вулкан, который столетиями рождает вино из пепла и лавы. Виноградники там растут на чёрной, пористой земле, пропитанной минералами и застывшим огнём. Уникальные вина рождается на этом терруаре — йод, дым, камень, соль и неожиданная свежесть. Вина Этны не бывают плоскими — они всегда с характером. Гастрономическое сочетание не уступит в масштабе: шеф Андрей Каплунов приготовит неожиданные сочетания вне меню. Вести вечер будет винный эксперт Александр Поляев, который поможет разобраться в сложном, но невероятно интересном направлении винного мира. Аккуратно, возможно после ужина тебе захочется посетить Сицилию.

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