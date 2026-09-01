Этна — дышащий вулкан, который столетиями рождает вино из пепла и лавы. Виноградники там растут на чёрной, пористой земле, пропитанной минералами и застывшим огнём. Уникальные вина рождается на этом терруаре — йод, дым, камень, соль и неожиданная свежесть. Вина Этны не бывают плоскими — они всегда с характером. Гастрономическое сочетание не уступит в масштабе: шеф Андрей Каплунов приготовит неожиданные сочетания вне меню. Вести вечер будет винный эксперт Александр Поляев, который поможет разобраться в сложном, но невероятно интересном направлении винного мира. Аккуратно, возможно после ужина тебе захочется посетить Сицилию.