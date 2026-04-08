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Simach

Москва, Тверской бульвар, 13с1

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Ресторан и бар с азиатской кухней на Тверском бульваре. Внутри — зал с открытой кухней, суши-бар с большим камином и клуб, расположенный на втором этаже с кабинками, танцполом и несколькими барами. С четверга по субботу по вечерам здесь проходят яркие вечеринки с диджей-сетами. В летнее время открыта просторная терраса под раздвижной крышей. https://pinskiy-concept.ru/restaurant/simach Режим работы: ПН-СР, ВС: 16:00-00:00 ЧТ-СБ: 16:00-05:00
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Комментарии

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Александра
29 августа 2024, 01:35

кто хочет сходить? 30 августа прикольная вечеринка будет)

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