Ресторан и бар с азиатской кухней на Тверском бульваре. Внутри — зал с открытой кухней, суши-бар с большим камином и клуб, расположенный на втором этаже с кабинками, танцполом и несколькими барами. С четверга по субботу по вечерам здесь проходят яркие вечеринки с диджей-сетами. В летнее время открыта просторная терраса под раздвижной крышей. https://pinskiy-concept.ru/restaurant/simach Режим работы: ПН-СР, ВС: 16:00-00:00 ЧТ-СБ: 16:00-05:00
Карта места...
кто хочет сходить? 30 августа прикольная вечеринка будет)