Виниловая ночь на Хэллоуин (Vinyl Night Halloween)
Лубянский пр., 25, стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь винила с хэллоуинским настроением. Всю ночь тебя будет ждать музыка с виниловых пластинок. Лучшие поп и рок-хиты 60-х, 70-х и 80-х — от The Doors до Майкла Джексона, от Joy Division до Depeche Mode, от Игги Попа и Дэвида Боуи до ABBA. Будет много старой доброй музыки, конкурс на лучший мужской и женский наряды с призами, олдскульные вайбы и, конечно, хэллоуинская атмосфера. Можно приходить в костюме, можно без костюма — главное, приходи танцевать, веселиться, общаться и слушать хорошие пластинки.
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