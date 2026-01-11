Ночь винила с хэллоуинским настроением. Всю ночь тебя будет ждать музыка с виниловых пластинок. Лучшие поп и рок-хиты 60-х, 70-х и 80-х — от The Doors до Майкла Джексона, от Joy Division до Depeche Mode, от Игги Попа и Дэвида Боуи до ABBA. Будет много старой доброй музыки, конкурс на лучший мужской и женский наряды с призами, олдскульные вайбы и, конечно, хэллоуинская атмосфера. Можно приходить в костюме, можно без костюма — главное, приходи танцевать, веселиться, общаться и слушать хорошие пластинки.