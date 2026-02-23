Виктор Комаров — стендап-комик, импровизатор, резидент шоу «StandUp на ТНТ». Событие состоится в «Большевик Лофт». Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.