Выставка, объединившая новые произведения молодых российских художников — Ксении Сандеско и Глеба Баранова. Несмотря на различие художественных языков, их работы объединяет стремление исследовать границы между реальностью и воображением, видимым и скрытым, поверхностью и внутренним содержанием. Ксения Сандеско обращается к театральной постановочности, используя женское тело как визуальный образ внутреннего напряжения, невыразимого чувства, едва уловимого взгляда. Глеб Баранов работает с вымышленными персонажами, симуляцией и автобиографичностью, выстраивая целые миры из культурных образов и личных воспоминаний. Их подходы различны, но объединены вниманием к хрупкому, зыбкому состоянию — к тому, что чаще всего остаётся за пределами взгляда, но формирует наше восприятие и внутренний опыт. Один из залов галереи традиционно посвящен работам Юрия Купера - важнейшего художника современной российской арт-сцены. Время работы: ПН—ПТ с 11:00 до 19:00