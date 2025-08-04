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Видимое/невидимое

Askeri
Поварская ул., 31/29

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1000₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, объединившая новые произведения молодых российских художников — Ксении Сандеско и Глеба Баранова. Несмотря на различие художественных языков, их работы объединяет стремление исследовать границы между реальностью и воображением, видимым и скрытым, поверхностью и внутренним содержанием. Ксения Сандеско обращается к театральной постановочности, используя женское тело как визуальный образ внутреннего напряжения, невыразимого чувства, едва уловимого взгляда. Глеб Баранов работает с вымышленными персонажами, симуляцией и автобиографичностью, выстраивая целые миры из культурных образов и личных воспоминаний. Их подходы различны, но объединены вниманием к хрупкому, зыбкому состоянию — к тому, что чаще всего остаётся за пределами взгляда, но формирует наше восприятие и внутренний опыт. Один из залов галереи традиционно посвящен работам Юрия Купера - важнейшего художника современной российской арт-сцены. Время работы: ПН—ПТ с 11:00 до 19:00

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