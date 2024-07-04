https://askerigallery.com/ Askeri — московская галерея современного искусства, основана Полиной Аскери в 2016 году. За шесть лет работы галерея воплотила множество выставочных и благотворительных проектов в России и за рубежом. Галерея занимается реализацией предметов искусства, сотрудничает с перспективными художниками, которые представляют большой интерес как для российских, так и для зарубежных зрителей. Галерея работает как с молодыми, так и с известными во всем мире художниками, чьи работы отражают основные тенденции современного западного и восточного искусства. Галерея регулярно открывает новые выставки, активно реализует проекты на площадках партнеров, среди которых государственные музеи и частные организации, представляет своих художников на международных ярмарках современного искусства. Режим работы: ПН-ПТ: 11:00-19:00 Суббота: 12:00-19:00 Воскресенье — выходной
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Комментарии
Пользователь №7605456 июля 2024, 04:54
В планах! Кто со мной?
Очень красивая галерея и прекрасная хозяйка Полина, очень понравились работы Маши Руденко и PETER OPHEIM
Был на этой неделе, прекрасная выставка)