Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль по мотивам рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой». Два человека приезжают на отдых. Он женат. Она замужем. Любовь приходит к ним очень тихо, неожиданно и почти незаметно — как лёгкий ветер, который сначала едва шевелит листья. Но потом перед каждым встаёт простой, но страшный вопрос: что делать дальше? Как одна мимолетная встреча может перевернуть всю жизнь? Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта.
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