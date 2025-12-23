«Вероника решает» — это авторский взгляд режиссера Юрия Грымова на мировой бестселлер Пауло Коэльо. Герои этой истории, открывая свои самые потаенные желания и страхи, учатся заново понимать мир, который бросает им вызов. Как поверить в себя, когда кажется, что выхода уже нет? Какие сюрпризы может порой преподнести нам жизнь? Готовы ли мы познать ее глубокие тайны и оказаться перед лицом настоящей любви? Ты удивишься: - оригинальному решению сценического пространства - сюрпризу во втором акте - настоящим египетским богам! - живому вокалу и игре на пианино - звучанию мировых хитов - 5 кг блёсток, которые использовали для спектакля! Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом.