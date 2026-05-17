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Лекция «Великий Хокусай»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+

Про событие

Мастер, сумевший поймать ускользающий от человека момент вечности в бесконечно изменяющемся мире. Европейский зритель, избалованный замасленным салонным искусством, узнал о загадочном японце в 1867-м году, Хокусай сразу же произвел настоящий фурор и сразу же стал синонимом настоящего искусства. Кто же он? Отец-основатель импрессионизма или автор эротических картинок? Великий философ или живописец гейш и борцов сумо? Разобраться с этим сможешь в рамках лекции «Великий Хокусай». Лектор: Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.

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