Мастер, сумевший поймать ускользающий от человека момент вечности в бесконечно изменяющемся мире. Европейский зритель, избалованный замасленным салонным искусством, узнал о загадочном японце в 1867-м году, Хокусай сразу же произвел настоящий фурор и сразу же стал синонимом настоящего искусства. Кто же он? Отец-основатель импрессионизма или автор эротических картинок? Великий философ или живописец гейш и борцов сумо? Разобраться с этим сможешь в рамках лекции «Великий Хокусай». Лектор: Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.