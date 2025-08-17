Тебя ждёт посещение выставки «Золотой век японской графики» и лекция. На выставке представлены работы из таких знаменитых серий как «36 видов Фудзи» Кацусики Хокусая, «53 станции Токайдо» Андо Хиросигэ, «Альбом птиц и цветов» Коно Байрэя и «Комические виды знаменитых мест в Эдо» Утагавы Хирокагэ. Всего экспозиция состоит из 63 ксилографий и подробных информационных стендов с описанием особенностей каждого жанра. В рамках лекции ты познакомишься с жизнью и творчеством Кацусики Хокусая. Мастера, сумевшего поймать ускользающий от человека момент вечности в бесконечно изменяющемся мире. Европейский зритель, избалованный замасленным салонным искусством, узнал о загадочном японце в 1867-м году, Хокусай сразу же произвёл настоящий фурор и сразу же стал синонимом настоящего искусства. Кто же он? Отец-основатель импрессионизма или автор эротических картинок? Великий философ или живописец гейш и борцов сумо? Разобраться с этим ты сможешь на лекции. Лектор: Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.