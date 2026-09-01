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Велен

Таверна «Под ведьмачьим мечом»
Камергерский переулок, 5/7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

В эльфийском календаре этот день знаменует начало последнего периода «саваэда» — самого холодного времени года. Песни, танцы, окончательное прощание с летом для всех фанатов вселенной Ведьмака. Вход по предварительной брони. Бронь столов по тел.

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