Вечеринка Мамки Стифлера
Лубянский пр., 25, стр. 1
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Трэш-вечеринка с самыми жесткими выступающими. Отметь мамкину днюху! Надевай свой самый пошлый наряд и пригоняй рвать танцпол. С подбором артистов мамка очень постаралась. Количество билетов ограничено.
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