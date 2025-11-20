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[отменено] Вечеринка 2000х

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

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от 1000₽ до 3800₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Атмосферное возвращение в эпоху глянца, mp3-плееров и первых клипов на MTV. В уютном пространстве «Квартиры с видом» тебя ждёт взрывная вечеринка 2000-х — с видом на огни Замоскворечья, живым вокалом и любимыми хитами юности. На сцене — GEVORA, певица с мощным голосом и харизмой. Финалистка «Новой волны 2025», обладательница первых премий международных конкурсов, артистка, которую по достоинству оценили Сергей Лазарев и Игорь Крутой. В программе — золотые хиты 2000-х: Nelly Furtado, Бандэрос, Город 312, Гости из будущего и другие композиции, под которые невозможно усидеть на месте. Приходи в стиле 2000-х — джинсы с низкой посадкой, блестки, гламур и дерзкий драйв приветствуются Будет разыгрываться приз за лучший образ. Готовься танцевать, петь и вспоминать лучшие годы под саундтрек нулевых! В случае опоздания на концерт тебе могут быть предложены места, отличные от указанной категории в твоём билете. Следуй инструкциям администраторов и охраны.

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