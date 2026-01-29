Театральный ужин, на котором ты сможешь обсудить одноимённое произведение Николая Гоголя и попробовать блюда, адаптированные под здоровое питание, которые ели в XIX веке. «Вечера на хуторе близ Диканьки» стали первым большим литературным успехом Николая Гоголя. Этот сборник принёс ему признание как писателю, а его лирико-фантастические рассказы о любви, чертях и украинских ночах до сих пор вдохновляют режиссёров театров на постановки. На ужине будут говорить о том, как у Гоголя устроен мир нечистой силы, как он сочетает реальное с фантастическим и смешное со страшным, откуда он черпал сюжеты, а также как эти мотивы живут в театре. Кроме того, ты узнаешь о спектаклях, которые можно увидеть сейчас в Москве, и о сценической судьбе произведений Гоголя в целом. Лекцию и обсуждение пьес проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа и первый главный редактор «Театрального журнала». Меню ужина составлено по мотивам блюд, упоминаемых в произведении и любимых Николаем Гоголем. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Меню: – Зелёный салат с кедровыми орехами – Вареники с томлёной уткой под брусничным соусом на зелёной подушке – Вареники с лососем и тофу под соусом из сморчков на зелёной подушке – Шоколадный пряный кекс с вишней – Шампанское – Вишневый компот – Чай