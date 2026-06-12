Вечер японской эстетики
ул. Мантулинская, д. 10
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 8+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Камерный вечер, на котором Япония откроется не через суету мегаполиса, а через тишину, вкус и линию. Три практики, три состояния — и всё это в уютном пространстве арт-студии. Что тебя ждёт: — Лекция-погружение в культуру Японии: традиции, эстетика, философия повседневности. Ведущая проведёт тебя по смыслам, скрывающимся за простыми на первый взгляд вещами. — Настоящая японская чайная церемония: неспешность, ритуал, внимание к каждому движению. Вкус чая, тепло чашки, тишина — всё то, чего так не хватает в обычной жизни. — Практика каллиграфии кистью и тушью. Под руководством ведущей ты создашь собственную закладку для книги — маленький артефакт, который останется с тобой. Продолжительность — 3 часа.
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