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Вечер. Станция

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Каждую неделю в эфире Станция (Station Live), разговаривая о техно музыке и ее истоках, ведущие пришли к мнению, что хорошие выходные всегда начинаются в четверг и решили возродить эту историю. В этот вечер своё музыкальное виденье представят резиденты Station — Ypsy и Paul Begge , а также наши друзья — Altruck и Tashika (Базовое Техно) с Ellen (Subspace), которые будут играть спина к спине (b2b). Начало: 20:00 Вход свободный

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