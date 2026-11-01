В конце декабря все подводят итоги, листают фотоплёнку и пытаются сохранить в памяти лучшие моменты года. Предлагают сделать это красиво — под гениальную музыку Петра Ильича Чайковского. В окружении старинных интерьеров, с бокалом игристого Алексей Сканави сопроводит тебя в мир классической музыки — это отличный повод, чтобы замедлиться, предаться воспоминаниям и изысканно проводить уходящий год. Приятным завершением вечера станет розыгрыш среди гостей коллекционного винила с записью «Времён года». Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.