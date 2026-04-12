Любовь — вечная ось искусства и самое сокровенное, что дано прожить человеку. Ради неё слагались великие симфонии, создавались живописные шедевры и произносились самые роковые признания. В этом чувстве сплетены воедино трепетная нежность и всепоглощающая страсть, ликование встреч и страх потери. Вечер «Liebeslieder. Песни о любви» объединит музыку Шуберта, Шумана и Шопена с шедеврами мировой живописи в едином художественном посвящении любви — чувству, которое преображает человека, связывает сердца и остаётся неисчерпаемым источником вдохновения. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.