Мягкое медитативное занятие без изнурительной статики. Здесь не будут стремиться к идеальной позе, а будут чувствовать. Ты повторишь асаны и проживёшь своё тело как настоящее произведение искусства. Ты будешь не просто смотреть на картины — ты погрузишься в самое сердце искусства. Твоё тело станет продолжением изгибов и эмоций, запечатлённых руками великих испанских художников. Перед практикой пройдёт короткая экскурсия по залам галереи. А после закрытия ты останешься наедине с экспонатами выставки «Женщины-цветы» и собственными ощущениями. Никакого опыта не нужно. Эта встреча не для гуру, а для всех, кто хочет соединить эстетику и состояние внутреннего покоя. Информация для участников: — Коврики для занятий предоставляются тренером, но ты можешь взять свой, если так будет комфортнее; — Дресс-код: удобная эластичная одежда спокойных оттенков: чёрный, коричневый, бежевый, молочный, белый; — Лекторий в этот вечер будет специально отведён под раздевалку; — Практика мягкая, но если у тебя есть ограничения в движениях или беременность, пожалуйста, сообщи об этом заранее. Ведущая: Алёна Шарафутдинова — руководитель студии ментального и физического здоровья «Свет и Дзен».