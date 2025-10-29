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Вечер экспериментальной поэзии «Осс»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

222₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Осс — Очень страшные стихи. Концерн «Нелюбобредие» отходит от экспериментов в музыке и решает взрывать склянки в рифмоплетении. Вечер будет в 3-х частях: — Обычная декламация необычных своих или чужих стихов; — Декларация под шумовую ритмику; — Около музыкальные поэтические выкрики. Желаешь выступить — оставляй заявку: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkPxQwV6tW39o8HkGKaq6GVPH-D4VPBHn6j358QrqeKDPQTg/viewform Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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