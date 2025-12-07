Вайбкодинг (англ. vibe coding) — это способ программирования, при котором для написания кода ты используешь искусственный интеллект, передавая ему описание самой идеи на естественном языке. Для участия в мастер-классе тебе не нужно быть экспертом в коде. Это возможность не только научиться вайб-кодингу в атмосфере совместного творчества, которая превращает сложное в доступное, а идеи — в реальные «фишки» интернета, но и быстро получить готовый продукт. Что тебя ждёт: — Знакомство с технологией: ты узнаешь, как работать с open-source LLM (большими языковыми моделями) для создания приложений — Практика: всего за три часа ты разработаешь собственное простое веб-приложение — от интерактивных страниц до креативных проектов (например, сайта с музыкой по настроению или «бесконечной кнопки» с анимацией) — Поддержка: тебя ждут пошаговые инструкции, помощь опытных менторов и увлекательные дискуссии о том, как технологии помогают воплощать твои идеи. Для участия тебе необходим ноутбук с оперативной памятью 8 ГБ и выше, с операционной системой Linux или Windows.