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Varevo: «Масленица»

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

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от 1000₽ до 2900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Varevo» — московский фолк-проект, играющий world music. В основе его репертуара — корневая русская музыка (песни, плачи, былины, духовные стихи, сказки, потешки), передаваемая музыкантами в упаковке современных ритмов и гармоний, а также элементов иных музыкальных культур. Всё это создаёт уникальное звучание коллектива и фантастическую атмосферу смешения давнего и современного. Это выступление ансамбля приурочено к празднику Масленицы. Масленица на Руси — это не только время блинов, сжигания чучела и катания с горок, но и время Семьи. В эти дни пели песни про мужей и жён, старых дев и неудачливых женихов, поздравляли молодожёнов и готовились к Великому Посту. На концерте прозвучат традиционные масленичные песни в авторском переосмыслении группы. Каждый концерт «Varevo» — это одновременно спектакль и рассказ, притча и сказка. Это смешение музыкальных стилей и жанров, калейдоскоп текстов, мелодий и оттенков. Внимание! Новая сцена клуба находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

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