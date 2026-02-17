«Varevo» — московский фолк-проект, играющий world music. В основе его репертуара — корневая русская музыка (песни, плачи, былины, духовные стихи, сказки, потешки), передаваемая музыкантами в упаковке современных ритмов и гармоний, а также элементов иных музыкальных культур. Всё это создаёт уникальное звучание коллектива и фантастическую атмосферу смешения давнего и современного. Это выступление ансамбля приурочено к празднику Масленицы. Масленица на Руси — это не только время блинов, сжигания чучела и катания с горок, но и время Семьи. В эти дни пели песни про мужей и жён, старых дев и неудачливых женихов, поздравляли молодожёнов и готовились к Великому Посту. На концерте прозвучат традиционные масленичные песни в авторском переосмыслении группы. Каждый концерт «Varevo» — это одновременно спектакль и рассказ, притча и сказка. Это смешение музыкальных стилей и жанров, калейдоскоп текстов, мелодий и оттенков. Внимание! Новая сцена клуба находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).