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Vampatmo

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

VAMPATMO — ночь, где музыка и магия переплетаются воедино. Тьма зовёт. Специальная ежегодную серия вечеринок, где ты погрузишься в абсолютную тьму, в окружении стильных образов. Голосами этой ночи станут виртуозный XANDR VASILIEV со своей изысканной live-симфонией и бессменный dominus - ZAUR GAPIENKO. Вместе с опытными ночными хищниками в лице Vellex, NEW FAITH и Stager сладкую точку лайна поставит новообращённая резидентка — Vasi Sprengel.

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