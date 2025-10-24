VAMPATMO — ночь, где музыка и магия переплетаются воедино. Тьма зовёт. Специальная ежегодную серия вечеринок, где ты погрузишься в абсолютную тьму, в окружении стильных образов. Голосами этой ночи станут виртуозный XANDR VASILIEV со своей изысканной live-симфонией и бессменный dominus - ZAUR GAPIENKO. Вместе с опытными ночными хищниками в лице Vellex, NEW FAITH и Stager сладкую точку лайна поставит новообращённая резидентка — Vasi Sprengel.