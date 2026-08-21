Валера Киракосьян
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участник проектов: «Stand Up» на ТНТ, «Comedy Баттл». Это комик с железным сердцем и потрясающей самоиронией. Тебя ждёт весёлый, глубокий и просто отличный вечер.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи