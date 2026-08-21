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Валера Киракосьян

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник проектов: «Stand Up» на ТНТ, «Comedy Баттл». Это комик с железным сердцем и потрясающей самоиронией. Тебя ждёт весёлый, глубокий и просто отличный вечер.

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