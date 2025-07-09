Прогулка по любимым или знаковым местам актёров Театра города М. в пределах садового кольца, от 3 до 5 остановок в секретных локациях, приятный творческий сюрприз от артиста и чай с тортиком в приятной атмосфере. Кто знаком с Театром города М. — знает, что одна из их главных идей — близость к зрителю. Театру интересно, что беспокоит зрителя, что его радует, чего он боится, чего ждёт и к чему стремится. А что может сблизить театр с людьми ещё больше? Конечно, личные встречи и неформальное общение! Важно: у каждого артиста свой маршрут, свои локации и свой творческий сюрприз. Неизменным остается финишная точка — фойе Театра города М. Продолжительность: 1,5 часа. После приобретения билета с тобой свяжется администратор и уточнит подробности. В группе всего 10 мест. Расписание прогулок: 9 июля в 20:00 с Глебом Босихиным 16 июля в 20:00 с Натальей Богдановой 26 июля в 19:00 с Анастасией Пугиной 8 августа в 20:00 с Полиной Черновой 10 августа в 19:00 с Кристиной Комаровой 22 августа в 20:00 с Романом Зарандией 24 августа в 19:00 с Екатериной Хамдо 29 августа в 20:00 с Дарьей Косовой