Галерея Art & Brut представляет персональную выставку Якова Хомича. Это новая серия работ художника, созданная после его экспедиции на остров Мадагаскар. Экспозиция будет построена в формате путешествия: маршрут Хомича по Мадагаскару будет визуализирован в пространстве галереи, а работы распределены по тематическим зонам — от портретов лемуров в духе Анри Руссо до сцен жизни деревень в стилистике Фриды Кало. Галерея планирует создать на полу визуализированную карту маршрута, чтобы зрители могли буквально «пройти» путь художника и вместе с ним отрефлексировать этот опыт. В своих работах Яков Хомич не просто фиксирует реальность — он создает визуальную интерпретацию, погружая зрителя в многослойную атмосферу Мадагаскара. Многослойно и с особой декоративностью прорисованные джунгли на холстах контрастируют с привычно изображенными персонажами в стиле «блюр», напоминающими выгоревшие фотографии прошлого. Эти изображения символизируют присутствие человека, чье влияние все еще видно, как память о колонизаторах, а привнесенная ими культура продолжает существовать в диких индо-африканских местах. Выставка «В поисках короля Джулиана» приглашает зрителя в мир Мадагаскара через реальность, переданную языком живописи. В своих картинах Яков Хомич создает пространство, наполненное мистическими образами, предлагая зрителю стать путешественником — пройти по следам художника, вслушаться в истории острова, уловить иронию и прикоснуться к тому, что обычно скрыто за экзотическим фасадом. Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 19:00, в субботу – с 12:00 до 18:00, воскресенье – выходной день.