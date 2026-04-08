Пространство галереи Art & Brut было создано по проекту бюро дизайна интерьера BHD-STUDIO в 2020 году. Пространство имеет 2 выставочных зала, разделенных между собой арочным проемом. В каждом зале присутствует естественное освещение благодаря 8-ми арочными окнам. Интерьер решён в стиле минимализм, с использованием нестандартных финишных материалов в фирменных цветах галереи — розовом и серебристом. В галерее проходят групповые и персональные выставки не только художников Art & Brut, но и приглашённых авторов. Здесь представляют работы талантливых живописцев, графиков, скульпторов и исследователей мих-медиа, тонко чувствующих современную реальность, её драматизм и эстетику. Помимо выставочной деятельности в пространстве можно проводить мероприятия, съемки, кино-показы, выездные лекции и мастер-классы. Сайт: https://artandbrutgallery.com/ Режим работы: пн-пт - 11:00-19:00, сб - 12:00-18:00, вс - выходной
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