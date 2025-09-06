Бабочки в животе, томительное ожидание, взгляд украдкой, детский восторг и недетская привязанность… Знакомо? Часто именно так ощущается момент перед прыжком веры, полётом в неизвестное — свободным падением в Любовь. Любовь в каждой ноте самой нежной программы Lumisfera — это и есть дорога навстречу жизни, где главный закон, определяющий ход бытия, это закон любви. О нежности и страсти на языке музыки расскажут голоса не только инструментов, но и вокалистов: женский и мужской голоса, такие разные, уникальные и самодостаточные, будут искать друг друга, чтобы обрести себя заново и зазвучать в дуэте — сильнее, чем когда-либо прежде. Волшебники Lumisfera создадут для тебя райский островок гармонии и романтики, где делиться своими чувствами будет легко. Любовь зазвучит для тебя во весь голос и раскроет тебе свои объятия. Осталось лишь сделать шаг и устремиться навстречу. 6 и 7 сентября в 19:00 Продолжительность 1 час