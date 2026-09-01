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В лучах неона

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На одну ночь историческое пространство погрузится в свет неона, электронную музыку и ночную энергию. Холодные оттенки, яркие вспышки, силуэты и люди, которые появятся здесь после наступления темноты. Unity Flow Synesthesi Vlad Ninja Arnie Njoydj Mamidjan Bella Miu Aliya Kara Chepras Shaul Gypsy Bulgakoff Denis Smile Mashechka 4-ever

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