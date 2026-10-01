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Ужин с интересным человеком

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 9500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Серия тематических ужинов с интересными людьми. Героиня вечера — Ольга Дудоладова, психолог и таролог. Она уже почти 20 лет работает с людьми, соединяя в своей практике психологический подход и карты Таро, и готова приоткрыть кулисы своей профессии. Тема вечера — «Что же на самом деле видит таролог». За ужином ты поговоришь с Ольгой о повседневной жизни таролога: с какими запросами приходят люди, что удивляет даже после многих лет практики. Обсудишь неожиданные повороты консультаций и скептиков. Ты узнаешь: — Как на самом деле устроена эта работа? Что нужно уметь, кроме знания карт? И что происходит, когда человек напротив ждёт от тебя точного ответа на самый важный вопрос в своей жизни? — Что происходит, если человек совсем не согласен с трактовкой? И раскладывают ли тарологи карты для себя, когда не могут принять решение? Перед началом ужина ты погрузишься в небольшой красивый эксперимент — гастрономическую лабораторию «Собери свой аркан». У каждого гостя будет набор элементов: соусы, крем, сезонные ягоды, травы, хрустящие компоненты, съедобные цветы и специи. Каждый элемент символизирует определённое качество — смелость, нежность, риск, свободу или стабильность. Гости вытянут карту и получат задачу: создать блюдо, которое, по ощущениям, передаёт её характер. Меню вечера «Вкус судьбы»: — Глава 1. Земля — то, на чём мы стоим: Буррата с томатами, базиликом, оливковым маслом и домашней фокаччей. — Глава 2. Вода — то, что мы чувствуем: Домашние профитроли с разными намазками: тёплые, воздушные, с хрустящей корочкой. Паштет с вишней, риет из лосося, взбитая рикотта. — Глава 3. Огонь — то, на что мы решаемся: Томлёная говяжья щека в красном вине с картофельным кремом и запечёнными корнеплодами. — Глава 4. Воздух — то, что ещё не случилось: Шоколадный мусс с вишней и хрустящим секретом. Напитки: приветственный бокал вина, гречишный чай и домашний лимонад. Сбор гостей — с 19:00 до 19:30, начало всех активностей — в 19:30.

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