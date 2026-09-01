Серия тематических ужинов с интересными людьми. Героиня — Ольга Тупоногова-Волкова, один из ведущих рекламных и фэшн-фотографов страны, мультимедиа-художница, выпускница курса «Практическая кинокритика» в МШК. Тема вечера — «За кадром». Оля для нас не только волшебный спикер на киноужинах, но и человек, который работает с огромной любовью как с людьми, так и со светом и натюрмортом. Отдельная линия — её любовь к натюрмортам и предметной съёмке, поэтому говорить будут про свет, кадр и воспоминания. Перед началом ужина все соберутся в малом зале и вместе создадут фламандский натюрморт из сезонных фруктов и овощей, трав и вкусных сыров — позже все это продегустируют. В меню вечера: — персики с бурратой и жареным миндалем — инжир с горгонзолой и медом на хрустящей фокачче — спагетти с жареными цукини, базиликом и сыром проволоне по рецепту побережья Амальфи — на десерт Павлова «Всплеск» — французская меренга, белые персики и зелёная мята — из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад Сбор гостей: 19:00 — 19:30.