Серия тематических ужинов с интересными людьми. Героиня августа — Полина Трояновская, сомелье, историк гастрономии, профессиональный дегустатор, ведущая дегустаций, гастрономических лекций и экскурсий, автор канала «Мне только попробовать». Тема вечера — «Как работает вкус: секреты дегустатора». Совсем недавно у Полины вышла книга «Как появился наш съедобный мир» (издательство «Альпина Паблишер») — она является некой гастрономической картой во времени и понравится абсолютно всем, влюблённым в процесс приготовления, или любителям кулинарных традиций и историй. Перед тем как сесть за стол, ты сможешь поучаствовать в приготовлении огромной галеты с томатами, клубникой и фетой, которую съешь на ужине. Что тебя ждёт во время ужина: — Пролог: домашний хлеб со взбитым сливочным маслом (цитрусовое, с анчоусами, с вялеными томатами). Запечённая молодая морковка с кремом из козьего сыра. — Первый акт: parmigiana — любимица гостей — баклажаны гриль в томатном соусе и обилии сыров. — Главное блюдо: томлёная говядина в красном вине (по-бургундски) со сливочным бэби-картофелем с пармезаном. — Преддесерт: лимонная гранита на основе жасминного холодного чая. — Десерт: тёплая домашняя бриошь с кремом тирамису и желе из игристого вина. — С собой, чтобы продлить послевкусие вечера: лимонное печенье с оливковым маслом и фисташками. — Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Сбор гостей: 19:00 — 19:30