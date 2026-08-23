Участники будут вместе бегать и завтракать. Побежишь 4 км по Чистым Прудам вместе с тренером силовых направлений. А после тебя будет ждать бодрый фильтр-кофе от popmeal. 10:00 — сбор участников 10:10–10:50 — разминка и пробежка 11:00–12:00 — завтрак и общение Участие бесплатное. Регистрация в боте в тг.