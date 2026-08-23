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Утренняя пробежка с Кардио Рейв х Reminder
Мясницкая улица, 24/7с1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Про событие
Участники будут вместе бегать и завтракать. Побежишь 4 км по Чистым Прудам вместе с тренером силовых направлений. А после тебя будет ждать бодрый фильтр-кофе от popmeal. 10:00 — сбор участников 10:10–10:50 — разминка и пробежка 11:00–12:00 — завтрак и общение Участие бесплатное. Регистрация в боте в тг.
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