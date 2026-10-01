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Благотворительный забег «Вместе против инсульта»

ВДНХ, проспект Мира, 119с574

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 14+

Про событие

Благотворительный забег пройдёт 10 октября на ВДНХ и онлайн — из любой точки мира. Дистанции от 1, 2.5 и 5 км подойдут как новичкам, так и опытным бегунам. Собранные средства будут направлены на программы психологической и юридической помощи людям после инсульта и их семьям. В мероприятии есть возможность участвовать бесплатно для людей после инсульта. Фонд борьбы с инсультом ОРБИ — первый профильный фонд, который системно занимается проблемой инсульта в России. Фонд помогает людям, столкнувшимся с заболеванием, а также их близким и родным, поддерживает медицинские учреждения, проводит курсы повышения квалификации медицинского персонала. Кроме этого, фонд привлекает внимание общества к проблеме инсульта, рассказывает о симптомах заболевания и важности своевременной квалифицированной помощи в случае их появления. Фонд ОРБИ помогает людям с 2010 года. За 15 лет работы фонд помог оплатить 150 курсов по реабилитации и рассказать о симптомах инсульта более чем 30 миллионам людей.

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