В старинной усадьбе XVIII века разольют по бокалам искрящееся игристое — и на один вечер перенесёшься в Париж. Но увидишь его не через привычные романтические открытки и не через сухие страницы истории. Попробуешь услышать этот город так, как его слышали музыканты — через музыку, случайные встречи, маленькие истории и судьбы людей, которые когда-то жили и творили на его улицах. Концерт «Услышать Париж» — это камерный вечер в формате концерта-беседы, почти небольшой моноспектакль, где музыка переплетается с историями. Пианистка и композитор Ольга Иванова приглашает слушателей в путешествие по Парижу — через музыку его эпох, через личные воспоминания, неожиданные встречи и маленькие приключения, которые происходят только там. В программе звучат французские композиторы разных столетий — от утончённого барокко до музыки XX века: Рамо, Куперен, Дакен, Сати, Пуленк, Дебюсси. В этот музыкальный парижский мир естественно вплетается и Шопен, проживший большую часть жизни именно в Париже, а также мелодии шансонье XX века.