Усадьба джаз: «Тишина»
Старая Басманная, 15Ас4
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от 2700₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
«Тишина — это особое состояние мира и души. Вне тишины нельзя понять красоту. Всё великое совершалось в тишине». Прославленные петербургские мэтры импровизационной музыки, композиторы Андрей Кондаков (рояль) и Владимир Волков (контрабас) вместе с московской гитаристкой Анастасией Донной предлагают твоему вниманию премьеру программы «Тишина». Публику ждут авторские композиции нового времени, неочевидное прочтение джазовой классики, которые искусно переплетаются в едином музыкальном полотне. Это будет музыка, где на первый взгляд незначительные детали в конечном счете придают глубину и определяют восприятие целого, а вино и свечи станут изысканным аккомпанементом к этому погружению.
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