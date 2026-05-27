«Тишина — это особое состояние мира и души. Вне тишины нельзя понять красоту. Всё великое совершалось в тишине». Прославленные петербургские мэтры импровизационной музыки, композиторы Андрей Кондаков (рояль) и Владимир Волков (контрабас) вместе с московской гитаристкой Анастасией Донной предлагают твоему вниманию премьеру программы «Тишина». Публику ждут авторские композиции нового времени, неочевидное прочтение джазовой классики, которые искусно переплетаются в едином музыкальном полотне. Это будет музыка, где на первый взгляд незначительные детали в конечном счете придают глубину и определяют восприятие целого, а вино и свечи станут изысканным аккомпанементом к этому погружению.