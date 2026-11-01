Помнишь те самые новогодние наборы конфет, которые дарили в детстве после каждой праздничной ёлки? Или как с мамой кропотливо делали смешные костюмы зайца или лисы? А где-то рядом всегда звучала музыка — такая знакомая, она лилась из старых телевизоров, любимых советских пластинок и шипящих радиоприёмников, становясь неотъемлемой частью праздника. Решили воссоздать ту самую предновогоднюю атмосферу вместе с квартетом Марьи Суровцевой, подготовив «Советскую плёнку» — в ней музыка советской эпохи предстанет в современном джазовом прочтении. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.