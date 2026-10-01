Усадьба джаз: «Однажды в Южной Америке»
Старая Басманная, 15Ас4
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Завершение:
от 2800₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Про событие
Тони Карапетян и аргентинский гитарист и вокалист Мартин Альварадо представят в старинной усадьбе премьеру программы, привезенную прямиком из Буэнос-Айреса. Южная Америка — континент контрастов, зажатый между Андами, лесами Амазонии и пляжами Атлантики. Здесь европейская элегантность столкнулась со страстью иммигрантов, породив самобытное звучание, которое в этот вечер во всей полноте раскроют музыканты. Джазовые импровизации Тони Карапетяна встретятся с обжигающим, аутентичным голосом Мартина, выросшего на улицах Аргентины. Две разные оптики сольются в личную историю большого путешествия от Рио до Буэнос-Айреса. Отключай шум холодного мегаполиса, бери бокал терпкого вина и приходи согреться. Прямо в центре Старой Москвы для тебя забьётся горячее сердце целого континента. Сбор гостей: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билетов входит приветственный бокал вина.
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