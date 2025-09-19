Усадьба Джаз «Fusion»
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Музыкант Таль Бабицкий, который под аккомпанемент завораживающего голоса вокалистки Ануш Мальян, исполнит авторскую программу «FUSION». Разольют по бокалам красное сухое и насладятся музыкой, которая объединяет элементы классического джаза, модерна, блюза и ближневосточных оттенков, передавая ощущения жизнелюбия, которого нам так иногда не хватает. Fusion (фьюжн) — это музыкальный стиль, представляющий собой сочетание разных жанров и культурных традиций. Сам термин происходит от английского слова fusion, что означает «слияние» или «смешение». В стоимость входит приветственный бокал вина.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи