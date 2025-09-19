Музыкант Таль Бабицкий, который под аккомпанемент завораживающего голоса вокалистки Ануш Мальян, исполнит авторскую программу «FUSION». Разольют по бокалам красное сухое и насладятся музыкой, которая объединяет элементы классического джаза, модерна, блюза и ближневосточных оттенков, передавая ощущения жизнелюбия, которого нам так иногда не хватает. Fusion (фьюжн) — это музыкальный стиль, представляющий собой сочетание разных жанров и культурных традиций. Сам термин происходит от английского слова fusion, что означает «слияние» или «смешение». В стоимость входит приветственный бокал вина.