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Усадьба Джаз «Fusion»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Музыкант Таль Бабицкий, который под аккомпанемент завораживающего голоса вокалистки Ануш Мальян, исполнит авторскую программу «FUSION». Разольют по бокалам красное сухое и насладятся музыкой, которая объединяет элементы классического джаза, модерна, блюза и ближневосточных оттенков, передавая ощущения жизнелюбия, которого нам так иногда не хватает. Fusion (фьюжн) — это музыкальный стиль, представляющий собой сочетание разных жанров и культурных традиций. Сам термин происходит от английского слова fusion, что означает «слияние» или «смешение». В стоимость входит приветственный бокал вина.

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