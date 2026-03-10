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Усадьба джаз: «Бархатный Нью-Йорк»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2750₽ до 2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер в духе ночного города: немного роскоши, немного свободы и музыка, которая особенно красиво звучит при мягком свете свечей. Этим вечером знакомые поп-хиты перенесутся в другую эпоху — станут чуть медленнее, чувственнее и элегантнее. Эллен Болсанова и «ЭЛЕНБЭНД» исполнят песни Кристины Агилеры, Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка и других звёзд в винтажных джазовых аранжировках — с роялем, контрабасом, ударными и выразительным вокалом. Будут угощать тебя изысканным вином, а ты надевай всё самое смелое и красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века. Этим вечером вполне уместны блеск, бархат и немного театральности. В стоимость входит приветственный бокал вина.

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