Под пятиметровыми сводами, созданными специально для камерных вокально-инструментальных программ почти полтора века назад, будет звенеть хрустальное девичье многоголосие. В старинной усадьбе символично отметят славянский праздник «Жаворонки», а именно день весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки, а за ними летят и другие перелётные птицы. По прилёту жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние работы. Этим вечером голоса птиц заполнят залы галереи и вместе с очаровательным девичьим трио погрузишься в мир фольклорных песнопений. При свете свечей и в сопровождении гуслей прозвучат редкие песни из этнографических экспедиций и казачьи романсы. Встречать гостей будешь за дубовым столом в каминном зале усадьбы, где будут потчевать всех, белым вином, душистым чаем с травами, собранными в Можайской области, угощать домашним хлебом и закусками. Krapiva — музыкальный проект, состоящий из трёх девушек, которые «дышат» одной большой идеей — создать новый, современный взгляд на всем известные народные композиции. Девушки исполняют русские фольклорные, народные, а также авторские, но уже снискавшие народную любовь, песни. В стоимость входят приветственные угощения и напитки.