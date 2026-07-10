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Урок грува (Groove Lessons)

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот день артисты и гости объединятся в единый музыкальный поток, который будет непрерывно развиваться на танцполе. Ведущей звездой вечера станет Yablochko Zelenoe — один из самых заметных представителей новой волны грув-техно. Proton404 Yablochko Zelenoe Shumakher Matematika Promise.Dima Senyasenya J.J. Pixel Juice Roman Vabel Altruck lethal

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