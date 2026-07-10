В этот день артисты и гости объединятся в единый музыкальный поток, который будет непрерывно развиваться на танцполе. Ведущей звездой вечера станет Yablochko Zelenoe — один из самых заметных представителей новой волны грув-техно. Proton404 Yablochko Zelenoe Shumakher Matematika Promise.Dima Senyasenya J.J. Pixel Juice Roman Vabel Altruck lethal