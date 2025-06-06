Встречай первый июньский уикенд большой вечеринкой в честь дня рождения Серёги из ЛАУД. Без лишней скромности — в этот вечер за пульт встанут только легенды электронной сцены: ILYA GADAEV / BORIS REDWALL / KURUCHBRO AKA DJ FENIXXX / ЛАУД (DJ SET) / ADETTE (LIVE SHOW) / RAW TAKES / FANTASTIC FRESH / IONEWEB / DEE Вишлист именниника лаконичен: твой энтузиазм и твёрдое намерение танцевать больше, чем обычно. FC / DC Будь внимателен: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол +7 999 348 50 66