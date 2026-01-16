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Unight: Gems

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 1440₽ до 3333₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пройди путь от гипнотика, хард грува и прогрессив транса до более тяжёлого и агрессивного звучания во второй половине мероприятия. Здесь подобрали артистов так, чтобы жанры органично сплетались и плавно перетекали один в другой. Поэтому каждый артист — это уникальный самоцвет, готовый пролить свой свет на танцпол. Начало сезона и окончание первой рабочей недели нового года помогут отметить: • Prototype 03/4 — резидент Monasterio, отвечает за эффектное, чувственное и тяжёлое звучание • Xandr.Vasilyev (Resonance) — яркий музыкант и композитор выступит с уникальным live-перфомансом • Tura — артист с позитивной энергетикой, восходящая звезда команды ПИР • Zaur Gapienko — по многочисленным просьбам мы снова пригласили Заура, основателя промо-команды Myatmo, от которой также выступит и другой резидент — Stager, один из самых перспективных фрешменов на столичной техно сцене • Lecrazynice, Replicant и Bats — всегда ярко проявляющие себя

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