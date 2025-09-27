В лайнапе тебя ждут два лайв выступления: CHAIN DAMAGE и GUTKEIN — в тандеме сыграют уникальный и эмоциональный live сет; REPLICANT — выступит со своим дебютным live'ом. Из Новосибирска с сильным b2b нас навестят DEAD YUCCA и PAYN из лейбла NITI и первопроходцы сибирской бочки. В эту ночь будут также основатели своих техно-формаций: ZAUR GAPIENKO (Myatmo), который переносит кавказский темперамент и дух на Московскую сцену; от DENIS KUDLA (Dekadance) ожидай гипнотический hybrid live сет в свойственной ему художественной манере; для BATS (Kitchen Rave) главный приоритет — музыкальная сторона культуры рейва. Другие отвлекающие факторы не допускаются, и это ты увидишь на его выступлении; LECRAZYNICE (Sabbath Noir) — держит лейбл экспериментальной пост-жанровой музыки и активный участник техно-комьюнити, также удивит своей селекцией.